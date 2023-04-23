التدوين > قم ببث كأس العالم مباشرة مع iSharkVPN Accelerator و Peacock

قم ببث كأس العالم مباشرة مع iSharkVPN Accelerator و Peacock

ishark blog article

2023-04-23 04:23:53

هل أنت متحمس بشأن كأس العالم ولكنك قلق من بطء التدفقات وبطء سرعة الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث مباشر سلس وسريع لكأس العالم على Peacock ، بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالمشاهدة المستمرة.



ولكن هذا ليس كل شيء - يضمن برنامج isharkVPN أيضًا خصوصيتك وأمانك أثناء الاتصال بالإنترنت. باستخدام التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الويب براحة بال.



لا تفوت أيًا من أحداث كأس العالم - اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بإثارة اللعبة دون أي انقطاع أو مخاوف أمنية.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك البث المباشر لطاووس كأس العالم والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN