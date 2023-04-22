التدوين > قم بتأمين اتصال الإنترنت الخاص بك مع isharkVPN Accelerator و World VPN Chrome

قم بتأمين اتصال الإنترنت الخاص بك مع isharkVPN Accelerator و World VPN Chrome

ishark blog article

2023-04-22 19:37:15

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وقيود المحتوى عند تصفح الويب؟ لا تبحث عن مسرع iSharkVPN وامتداد World VPN Chrome.



تسريع iSharkVPN هو أداة قوية تعمل على تحسين سرعة الإنترنت لديك من خلال تحسين اتصالك بالشبكة. مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببث وتنزيل وتصفح أسرع دون أي تأخير.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم iSharkVPN أيضًا خدمات VPN متميزة يمكنها تعزيز الخصوصية والأمان عبر الإنترنت. مع وجود خوادم في أكثر من 150 موقعًا حول العالم ، يمكنك تصفح الويب بشكل مجهول والوصول إلى المحتوى من أي مكان في العالم.



وإذا كنت تبحث عن امتداد VPN بسيط وسهل الاستخدام ، فابحث عن World VPN Chrome. بنقرات قليلة فقط ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا وتصفح الويب دون أي قيود. بالإضافة إلى ذلك ، مع دعم P2P وسرعات الاتصال السريعة ، يعد World VPN Chrome الأداة المثالية لتنزيل المحتوى وبثه.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع iSharkVPN و World VPN Chrome ، وتحكم في تصفحك عبر الإنترنت اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك عالم vpn chrome والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN