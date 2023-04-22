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قم بحماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك من أسوأ فيروسات الكمبيوتر باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 19:37:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تقلق بشأن أسوأ فيروسات الكمبيوتر التي تصيب جهازك؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator.



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وراحة البال لأن جهازك محمي من أسوأ فيروسات الكمبيوتر. لا توفر تقنيتنا المبتكرة اتصالاً آمنًا فحسب ، بل تعمل أيضًا على تحسين سرعة الإنترنت لديك ، بحيث يمكنك البث والتنزيل والتصفح بسهولة.



في isharkVPN ، نتفهم أهمية الخصوصية والأمان عبر الإنترنت. لهذا السبب تقدم خدمة VPN الخاصة بنا تشفير 256 بت وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم ميزة Accelerator الخاصة بنا خوارزميات متقدمة لزيادة سرعة الإنترنت لديك مع الحفاظ على خصوصيتك.



لا تدع تهديد أسوأ فيروسات الكمبيوتر يبطئك. اختر isharkVPN Accelerator للحصول على تجربة إنترنت آمنة وسريعة. سجل اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أسوأ فيروسات الكمبيوتر ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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