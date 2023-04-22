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قل وداعا لبطء الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 19:37:59

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والاتصالات غير الآمنة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. بفضل تقنيتنا المتطورة ، ستكون سرعات الإنترنت لديك أسرع من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن اتصالاتنا الآمنة حماية بياناتك من أعين المتطفلين.



لكن لا تأخذ كلمتنا فقط - جربها بنفسك. وأثناء وجودك فيه ، تأكد من أنك لا تستخدم أحد أسوأ مزودي خدمة البريد الإلكتروني هناك. يُعرف هؤلاء المزودون بافتقارهم إلى تدابير الأمان والخصوصية ، مما يجعل معلوماتك الشخصية عرضة للقراصنة وغيرهم من الجهات الفاعلة الضارة.



بدلاً من ذلك ، اختر مزود بريد إلكتروني أكثر أمانًا وقم بإقرانه مع مسرع isharkVPN للحصول على تجربة أكثر حماية عبر الإنترنت. من خلال خدمتنا ، يمكنك تصفح الويب والتحقق من بريدك الإلكتروني مع راحة البال ، مع العلم أن نشاطك عبر الإنترنت في مأمن من أعين المتطفلين.



فما تنتظرون؟ اشترك في مسرع isharkVPN وانتقل إلى مزود بريد إلكتروني أكثر أمانًا اليوم. تعتمد خصوصيتك وأمانك على الإنترنت على ذلك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أسوأ مزودي خدمات البريد الإلكتروني ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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