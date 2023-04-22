التدوين > قم بحماية حساباتك الآن مع isharkVPN Accelerator وتجنب استخدام أسوأ كلمات المرور

قم بحماية حساباتك الآن مع isharkVPN Accelerator وتجنب استخدام أسوأ كلمات المرور

ishark blog article

2023-04-22 19:38:28

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك أو أفلامك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة وتجاوز أي اختناق من مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال التشفير من الدرجة العسكرية ، سيظل نشاطك عبر الإنترنت آمنًا وخاصًا.



ولكن حتى أفضل VPN لا يمكنه حمايتك من استخدام كلمات مرور ضعيفة. في الواقع ، لا تزال "123456" و "password" من بين أكثر كلمات المرور شيوعًا. لا تترك معلوماتك الشخصية عرضة للمتسللين باستخدام كلمات مرور ضعيفة.



لهذا السبب تقدم isharkVPN أيضًا خدمات إدارة كلمات المرور للمساعدة في إنشاء وتخزين كلمات مرور قوية لجميع حساباتك على الإنترنت. باستخدام كلمة مرور فريدة وآمنة لكل حساب ، يمكنك أن تنعم براحة البال لأن معلوماتك الشخصية محمية.



لذلك ، قم بترقية الأمان على الإنترنت وسرعات الإنترنت من خلال خدمات تسريع isharkVPN ومدير كلمات المرور. قل وداعًا لإبطاء الإنترنت وكلمات المرور الضعيفة ، ومرحبًا بتجربة أكثر أمانًا وأسرع عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أسوأ كلمات المرور والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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