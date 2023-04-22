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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-22 19:40:56

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت وانعدام الخصوصية عند التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



تضمن تقنية التسريع الخاصة بنا سرعات إنترنت سريعة وموثوقة ، بحيث يمكنك البث والتنزيل والتصفح بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال تشفير WPA2 PSK AES ، يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا.



قل وداعًا للتخزين المؤقت ومقاطع الفيديو المتأخرة ، ومرحبًا بالتجارب السلسة عبر الإنترنت. ومن خلال برنامج VPN سهل الاستخدام ، يمكنك الاتصال بأي من خوادمنا العالمية ببضع نقرات فقط.



انضم إلى ملايين العملاء الراضين الذين يثقون في isharkVPN لاحتياجاتهم من حيث الأمان والسرعة على الإنترنت. جربنا اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك wpa2 psk aes ، والتمتع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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