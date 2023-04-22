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قم بحماية خصوصيتك مع مسرع iSharkVPN وحماية تسرب WRTC

ishark blog article

2023-04-22 19:43:31

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من تقنية تسريع isharkVPN! تستخدم ميزة التسريع لدينا خوارزميات متقدمة لتحسين اتصالك بالإنترنت وتقديم سرعات أعلى ، حتى في المناطق ذات الإشارات الضعيفة.



لكننا نتفهم أن السرعة ليست كل شيء - فالأمان لا يقل أهمية عن ذلك. لهذا السبب نستخدم حماية التسرب WebRTC لضمان بقاء معلوماتك الخاصة آمنة ومأمونة. WebRTC هو بروتوكول اتصال تستخدمه متصفحات الويب ، ولكنه يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى تسريب عنوان IP الخاص بك وموقعك. تمنع ميزة الحماية من التسرب الخاصة بنا حدوث ذلك ، مما يمنحك راحة البال أثناء تصفح الويب.



مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون التضحية بالخصوصية والأمان. تعمل ميزات الحماية من التسرب المسرّع و WebRTC معًا بسلاسة لتزويدك بأفضل تجربة تصفح ممكنة.



لا ترضى باتصالات الإنترنت البطيئة وغير الآمنة. قم بالترقية إلى isharkVPN واختبر الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك كتابة تسرب والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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