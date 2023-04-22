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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وأحدث إصدار من WSUS

ishark blog article

2023-04-22 19:44:58

تقديم IsharkVPN Accelerator: الحل النهائي لسرعات إنترنت فائقة السرعة



سرعات إنترنت بطيئة؟ التخزين المؤقت المستمر؟ حان الوقت لتوديع تلك المشاكل المحبطة مع IsharkVPN Accelerator. مع هذه التقنية المبتكرة ، يمكنك تجربة سرعات إنترنت فائقة السرعة على عكس أي شيء رأيته من قبل. لا تدع الإنترنت البطيء يعيقك عن بث المحتوى المفضل لديك أو اللعب مع الأصدقاء أو إنجاز العمل بكفاءة.



فكيف يعمل؟ يستخدم IsharkVPN Accelerator خوارزميات متطورة لتحسين اتصالك بالإنترنت ، وتقليل زمن الوصول وزيادة سرعات التنزيل والتحميل. مع IsharkVPN Accelerator ، يمكنك حتى تجنب اختناق مزود خدمة الإنترنت ، وهي ممارسة شائعة حيث يقوم مزودو خدمة الإنترنت عن قصد بإبطاء اتصالك أثناء أوقات الازدحام الشديد.



لكن هذا ليس كل شيء. يوفر IsharkVPN Accelerator أيضًا اتصالاً آمنًا وخاصًا ، يحمي أنشطتك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. يمكنك أن تطمئن إلى أن معلوماتك الشخصية وبياناتك الحساسة في مأمن من المتسللين ومجرمي الإنترنت.



وباستخدام أحدث إصدار من خدمات Windows Server Update Services (WSUS) ، يمكنك التأكد من تحديث جهاز الكمبيوتر الخاص بك بأحدث تصحيحات الأمان وتحديثات البرامج. تسهل WSUS إدارة التحديثات وتوزيعها عبر شبكتك ، مما يضمن حماية جميع أجهزتك من الثغرات الأمنية المعروفة.



لا تنتظر أكثر من ذلك لتجربة السرعات الفائقة والأمان الذي لا مثيل له الذي يمكن أن يوفره IsharkVPN Accelerator و WSUS. قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم واستعد السيطرة على أنشطتك عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على أحدث إصدار ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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