ما هو VPN؟

لماذا تحتاج إلى VPN؟

لا أحد يحب أن يراقب أو يتعقب ــ حتى ولو لم يكن لديه ما يخفيه.لهذا من المهم أن تزيد من لعبتك الخاصةعندما تتصفح الشبكة الافتراضية الخاصة، تكون حركتك مشفرة بحيث لا يستطيع أحد رؤية ما تقوم به على الإنترنت.فيما يلي بعض الأسباب الأخرى التي تجعلك بحاجة إلى شبكة ظاهرية خاصة:

الأمان عبر الإنترنت تقضي الشبكات الافتراضية الخاصة على مخاطرة تعريض معلوماتك الشخصية لمجرمي الإنترنت.وهذا ضروري عند استخدام شبكات الواي فاي العامة غير المؤمنة.

حرية الإنترنت في الواقع، للإنترنت حدود.باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة، يمكنك تجاوز قيود المحتوى الجغرافي والوصول إلى جميع المواقع التي تحتاج إليها بشدة.