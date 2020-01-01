ishark VPN
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ما هو VPN؟
الشبكة الافتراضية الخاصة، أو الشبكة الافتراضية الخاصة، تبقي اتصالك بالإنترنت خاصًا حتى على شبكة الواي فاي العامة.حيث لا يستطيع المتطفلون من خلاله جمع بياناتك على الإنترنت ومعلوماتك الشخصية.
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كيف تسير الامور؟
أنت تتصل بالإنترنت بأحد خوادم مزود الشبكة الافتراضية الخاصة بك، باستخدام عنوان الإنترنت الخاص بالخادم المتصل بدلاً من عنوان الإنترنت الخاص بك.ونتيجة لهذا، يمكنك الوصول إلى مواقع لا يمكنك الوصول إليها عادة.وتتنقل حركة مرورك عبر النفق الآمن، حتى تصبح بياناتك الحساسة آمنة وتصبح آمناً ومجهولاً أثناء تصفحك على الإنترنت.
أجهزتك الشبكة الظاهرية الخاصة الإنترنت
أجهزتك
الشبكة الظاهرية الخاصة
الإنترنت
لماذا تحتاج إلى VPN؟
لا أحد يحب أن يراقب أو يتعقب ــ حتى ولو لم يكن لديه ما يخفيه.لهذا من المهم أن تزيد من لعبتك الخاصةعندما تتصفح الشبكة الافتراضية الخاصة، تكون حركتك مشفرة بحيث لا يستطيع أحد رؤية ما تقوم به على الإنترنت.فيما يلي بعض الأسباب الأخرى التي تجعلك بحاجة إلى شبكة ظاهرية خاصة:
الأمان عبر الإنترنت
تقضي الشبكات الافتراضية الخاصة على مخاطرة تعريض معلوماتك الشخصية لمجرمي الإنترنت.وهذا ضروري عند استخدام شبكات الواي فاي العامة غير المؤمنة.
حرية الإنترنت
في الواقع، للإنترنت حدود.باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة، يمكنك تجاوز قيود المحتوى الجغرافي والوصول إلى جميع المواقع التي تحتاج إليها بشدة.
عدم الكشف عن الهوية عبر الإنترنت
إذا اتصلت بأحد الشبكات الافتراضية الخاصة، تبقى خصوصيتك على الإنترنت محمية.ستحظى برحلة أكثر أماناً على الإنترنت وأنت تعلم أن كل الأعين المتطفلة ستبقى بعيدةلا أحد يستطيع أن يرى ما تفعله
متى تحتاجونه؟
صفر مخاطر على الواي فاي العام
إن شبكات الواي فاي العامة تتركك عرضة للتهديدات والهجمات على الإنترنت.iShark VPN يحميك من سرقة البيانات، لذا الجواسيس الرقميين لن يروا أي من التفاصيل التي تشاركها.
رفيق سفر كبير
اعتماداً على وجهة سفرك، قد يتم منعك من الوصول إلى خدماتك المفضلة على الإنترنت.مع وجود iShark VPN إلى جانبك، يمكنك إزالة أي قيود على المحتوى على الإنترنت.
مشاركة ملفات P2P الآمنة
إن تنزيل الموسيقى والأفلام بأمان وسرية أمر سهل كما هو الحال مع 1,2,3!بفضل الخوادم الخاصة التي تعمل بتكنولوجيا P2P، يمكنك تنزيل وفتح ملفات التورنت بشكل مجهول.
عندما تبث
آي شارك VPN تساعدك على بث الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والحفلات والتغطية الإخبارية المباشرة.بالإضافة، يمكنك الحصول على أفضل المقاعد للاستمتاع بأحداث رياضية غير محدودة.
تمويه البيانات الشخصية
في كل يوم، تقوم بكتابة كلمات سر الدخول، تكتب رسائل إلكترونية شخصية أو تجارية، وتدخل إلى حسابك المصرفي.يجب عليك دائما حماية البيانات الأكثر قيمة لديك مع VPN
تجربة لعب آمنة
استخدام iShark VPN لألعاب الإنترنت يعني عدم وجود ألعاب مقيدة جغرافيا وسرعة إنترنت أسرع.كما أنه يحميك من هجمات حجب الخدمة الموزعة أو هجمات البرامج الضارة.
Frequently Asked Questions
How to register your website
Our products do not need to be registered, just download and use
Are your products free to use?
Yes our product is free to use
How to download your application
You can download it directly from the appstore
What can I do with a VPN?
A VPN can be used in a number of ways to protect your privacy, and give you access to a safer online experience. A VPN can:
a Protect you against ISP monitoring
b Protect your confidential information and safely connect to any WiFi
c Obtain cheaper Online shopping deals/ cheaper Flight tickets
d Watch free streaming TV in other countries
e Beat the hackers
f Download/Share files anonymously
Can I use a VPN on mobile? Why would I want to?
The use of a VPN service should not be limited to computers and laptops. Our smartphones and tablets are constantly connected to the Internet, exchanging data, syncing contacts, social media accounts and other profiles. We’ve got sensitive data we want to safeguard from hackers and snoops on our smartphone or tablets , especially when using unsecured public WiFi networks.