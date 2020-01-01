أينما كنت، VPN ضروري لبث الألعاب الرياضية.

اذا كنت مسافرا، سواء في الخارج او الى سوق تلفزيوني آخر، فاتصل بشبكة ڤي پان (VPN) لتتمكن من الوصول الى القنوات الرياضية المفضلة لديك بأمان على اية شبكة.ترسل شبكة VPN ExpressVPN حركة المرور الخاصة بك من خلال نفق خاص ومشفر، مما يسمح لك بمشاهدة وحفظ بياناتك آمنة من الأعين المتطفلة أثناء التواجد في الخارج.

إذا كنتم تشاهدون في المنزل، استخدموا الشبكة الخاصة لتجاوز خناق مزودي خدمة الإنترنت.يجعل ExpressVPN حركة المرور على الإنترنت الخاصة بك أكثر مجهولة، لذلك لا يمكن لمزود خدمة الإنترنت الخاص بك تحديد وإبطاء تدفق البيانات الخاصة بك.

سواء كنت تبحث عن كرة القدم، التنس، الملاكمة، أو أي حدث آخر، يمكنك التقاط كل ثانية من الحركة مع VPNالنتيجة!