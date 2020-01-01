Connecting to a VPN is the quickest and easiest way to access blocked websites. ishark VPN not only helps you access your favorite content but also secures your data traffic with powerful encryption. انسوا القيود المفروضة على الإنترنت باتباع هذه الخطوات الثلاث البسيطة:
بسبب عدة قضايا، بعض المحتوى المتدفق غير متوفر في بلدك.الذي يمكنك الوصول إليه يعتمد على مكان إقامتكالشبكة الخاصة الافتراضية (ishark VPN) تستبدل عنوان الآي بي الخاص بك بعنوان الخادم الخاص بها الذي تتصل به، حتى تتمكن من مشاهدة ما تريد.
لنأخذ نتفليكس كمثال، في كل بلد، تقدم عروض وأفلام مختلفة.وحتى مكتبة نتفليكس في الولايات المتحدة، رغم ضخامتها، ما زالت تفتقر إلى البرامج.مع الشبكة الخاصة الافتراضية لشارك، يمكنك الوصول إلى مكتبات نيتفليكس المختلفة لمشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تحبها بفضل خوادمها في جميع أنحاء العالم.حتى نيتفليكس تتعهد بحظر عناوين VPN، سيكون هناك ishark VPN لمساعدتك في التغلب على هذه المشكلة وتكون حرة في الوصول إلى أي شيء.
الشبكة الافتراضية الخاصة بشارك تسمح لك باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي في المناطق المحظورة.الوصول السريع إلى هذه التطبيقات بما في ذلك فيسبوك، تويتر، واتس أب، سناب شات، سكايب، إنستغرام، بينترست، تيك توك، وغيرها أينما كنت.
وبالمثل، يمكنك زيارة أي مواقع تريد تصفحها باستخدام iTop VPN المجانية، والتي تعمل كمانع لموقع.يساعد إخفاء خاصية الملكية الفكرية في تصفح المواد الحساسة أو مواد البالغين دون أي قلق بشأن الخصوصية (هذه النقطة هي فقط لأولئك في سن الرشد).
يمكنك الدخول إلى كل شيء: تساعدك الشبكة الافتراضية الخاصة على تجاوز القيود المفروضة على الإنترنت والتي تفرضها بعض الدول الشركات أو المؤسسات على الفور.
الحفاظ على السرية الكاملة: NordVPN تبقي حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت بعيدا عن المتسبرين من أي نوع وتحميها من خلال الجيل التالي من التشفير.
تصل إلى 6 أجهزة تحت حساب واحد في وقت واحد.It can be a laptop, smartphone, tablet, smart TV, game console or a router.