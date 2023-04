Zvyšte rychlost svého internetu pomocí iSharkVPN Accelerator a Xfinity Fixed IP

2023-04-22 05:24:55

Představujeme perfektní kombinaci ishark VPN Accelerator a Xfinity Fixed IP!Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a nespolehlivé připojení? Chcete chránit své online soukromí a bezpečnost? Nehledejte nic jiného než isharkVPN a Xfinity Fixed IP.Technologie isharkVPN Accelerator umožňuje procházet internet bleskovou rychlostí. Se servery strategicky umístěnými po celém světě se můžete snadno připojit k nejbližšímu serveru a užívat si rychlé připojení k internetu. Už žádné ukládání do vyrovnávací paměti, zpoždění nebo čekání na načtení webových stránek. S isharkVPN můžete streamovat svůj oblíbený obsah, stahovat soubory a procházet web bez přerušení.A pokud jde o online soukromí a bezpečnost, isharkVPN vás pokryje. Naše šifrování na vojenské úrovni chrání vaše osobní údaje a udržuje vaši online aktivitu v soukromí. Navíc s našimi přísnými zásadami bez protokolování se můžete spolehnout, že vaše data nebudou nikdy shromažďována ani prodávána třetím stranám.Ale to není vše. Kombinací isharkVPN s Xfinity Fixed IP si můžete užít ještě více výhod. Xfinity Fixed IP vám poskytuje jedinečnou, statickou IP adresu, která se nikdy nemění. To znamená, že můžete přistupovat k sítím a službám, které vyžadují pevnou IP adresu, jako jsou připojení ke vzdálené ploše nebo online herní servery. Navíc se spolehlivou sítí Xfinity můžete věřit, že vaše připojení bude vždy stabilní a rychlé.Tak na co čekáš? Zaregistrujte se k isharkVPN a Xfinity Fixed IP ještě dnes a zažijte dokonalou kombinaci rychlosti, zabezpečení a spolehlivosti. Dejte sbohem pomalému internetu a přivítejte lepší online zážitek Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete xfinity opravit IP, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.