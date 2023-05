Získejte bleskově vysoké rychlosti internetu s iSharkVPN Accelerator na vašem telefonu

2023-05-10 13:24:50

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a otravné ukládání do vyrovnávací paměti při používání telefonu? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN.S akcelerátorem isharkVPN můžete na svém telefonu zažít bleskovou rychlost internetu . Ať už streamujete své oblíbené pořady nebo pracujete na dálku, můžete se rozloučit s frustrujícím zpožděním a pozdravit bezproblémové připojení.Ale to není vše – akcelerátor isharkVPN také poskytuje další vrstvu zabezpečení maskováním vaší IP adresy. Už se nebudete muset starat o to, že se hackeři nebo kyberzločinci dostanou k vašim osobním údajům. S akcelerátorem isharkVPN můžete bezpečně a s klidem procházet internet.Když už jsme u IP adres, přemýšleli jste někdy, jaká je vaše současná IP adresa? Pomocí funkce „jaká je moje IP“ na isharkVPN můžete snadno zkontrolovat svou IP adresu v telefonu. To se může hodit při řešení problémů s připojením k internetu nebo jednoduše pro vaši vlastní zvědavost.Tak na co čekáš? Upgradujte rychlost internetu a zabezpečení svého telefonu pomocí akcelerátoru isharkVPN a zjistěte svou aktuální IP adresu pomocí funkce „jaká je moje IP“. Váš online zážitek už nikdy nebude stejný.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, jaká je moje ip v mém telefonu, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.