Získejte bleskovou rychlost internetu s isharkVPN Accelerator

Už vás nebaví pomalé internetové rychlost i a ukládání do vyrovnávací paměti při streamování vašich oblíbených filmů nebo pořadů? Nehledejte nic jiného než akcelerátor iSharkVPN!Naše technologie akcelerátoru je navržena tak, aby optimalizovala rychlost vašeho internetu a umožnila vám rychlejší stahování a plynulejší streamování. Naše služba VPN navíc zajišťuje, že vaše online aktivita bude bezpečná a soukromá.Jak ale víte, zda náš urychlovač funguje podle svých představ? Jedním ze způsobů je zjistit IP adresu vašeho routeru. Toto je jedinečný identifikátor vaší domácí sítě, který umožňuje zařízením připojit se k internetu.Chcete-li zjistit IP adresu vašeho routeru, jednoduše zadejte "What is my router IP?" do libovolného vyhledávače a zobrazí informace za vás. Jakmile budete mít tyto informace, můžete pomocí našeho testu rychlosti zjistit, jaký je rozdíl v akcelerátoru iSharkVPN.Už se nespokojte s pomalými rychlostmi internetu. Vyzkoušejte akcelerátor iSharkVPN ještě dnes a zažijte rozdíl.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, jaká je moje IP adresa routeru, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.