Zvyšte svou online bezpečnost pomocí iSharkVPN Accelerator a Norton Security Ultra

2023-05-10 02:06:56

Představujeme novinky v internetovém zabezpečení – Norton Security UltraInternet se stal nedílnou součástí našich životů a nabízí nám spoustu informací a zábavy na dosah ruky. S obrovským množstvím dat dostupných online je však stále důležitější chránit sebe a svá zařízení před online hrozbami. To je místo, kde přichází Norton Security Ultra.Norton Security Ultra je nejnovější v oblasti zabezpečení internetu a nabízí širokou škálu funkcí, které udrží vaše online aktivity v bezpečí. Zahrnuje antivirovou a malwarovou ochranu, online nástroje na ochranu soukromí a pokročilé brány firewall, které zabraňují neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení.Ale to není vše. Norton Security Ultra také obsahuje akcelerátor isharkVPN, který poskytuje bleskové rychlost i VPN, aby zajistil, že vaše online aktivity zůstanou soukromé a bezpečné. Tato funkce šifruje váš internetový provoz a skrývá vaši IP adresu, takže hackerům a kyberzločincům ztěžuje sledování vašich online aktivit.Norton Security Ultra obsahuje také správce hesel, který bezpečně ukládá vaše hesla a přihlašovací údaje, takže si je nemusíte všechna pamatovat. Obsahuje také rodičovskou kontrolu, která vám umožní sledovat a ovládat online aktivity vašeho dítěte.S Norton Security Ultra si můžete být jisti, že vaše online aktivity jsou v bezpečí. Nabízí komplexní ochranu proti všem typům online hrozeb, včetně virů, malwaru a spywaru. Obsahuje také pokročilé bezpečnostní funkce, jako je ochrana proti phishingu a ochrana proti krádeži identity.Na závěr, pokud hledáte maximální zabezpečení internetu, nehledejte nic jiného než Norton Security Ultra. Díky pokročilým funkcím a akcelerátoru isharkVPN vás udrží v bezpečí online. Tak proč čekat? Získejte Norton Security Ultra ještě dnes a užijte si klid, který přichází s vědomím, že jste chráněni.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete to, co je norton security ultra, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.