Odemkněte US Netflix pomocí iSharkVPN Accelerator

2023-05-09 23:46:07

Už vás nebaví přicházet o nejnovější pořady a filmy, které jsou k dispozici pouze na americkém Netflixu? Nehledejte nic jiného než funkci akcelerátor u iSharkVPN!S akcelerátorem iSharkVPN můžete přistupovat k americkému Netflixu bleskovou rychlost í. Rozlučte se s ukládáním do vyrovnávací paměti a ahoj s neustálým sledováním vašich oblíbených pořadů a filmů.Ale co přesně je na americkém Netflixu, co není dostupné ve Spojeném království? Odpověď: hodně. Od oblíbených sérií jako The Office a Parks and Recreation až po filmové trháky jako The Irishman a Marriage Story, US Netflix má nepřeberné množství exkluzivního obsahu, který si nechcete nechat ujít.A s akcelerátorem iSharkVPN je přístup k americkému Netflixu snazší než kdy předtím. Jednoduše se připojte k americkému serveru prostřednictvím VPN a voila! Budete mít přístup k veškerému obsahu, který není dostupný na britském Netflixu. Akcelerátor iSharkVPN ale nefunguje jen pro Netflix. Zrychlí také vaše internetové připojení pro další streamovací služby, jako je Hulu a Amazon Prime Video.Tak na co čekáš? Zaregistrujte se k iSharkVPN ještě dnes a začněte streamovat veškerý exkluzivní obsah, který US Netflix nabízí. S naší funkcí akcelerátoru nebylo nikdy jednodušší a rychlejší získat přístup k pořadům a filmům, které máte rádi.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete to, co je na nás, netflix, ale ne Spojené království, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.