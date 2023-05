Objevte sílu akcelerátoru isharkVPN a technologie PCAP

2023-05-09 23:48:47

Už vás nebaví pomalé internetové rychlost i a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti při procházení webu nebo streamování oblíbených pořadů? Nehledejte nic jiného než funkci akcelerátor u isharkVPN.Naše technologie akcelerátoru využívá nejnovější strategie optimalizace sítě k poskytování bleskové rychlosti internetu, aniž by byla obětována vaše bezpečnost a soukromí. S isharkVPN si můžete užívat plynulé, nepřerušované procházení a streamování bez ohledu na to, kde na světě se nacházíte.A pokud jste technologický nadšenec, mohla by vás zajímat naše implementace technologie PCAP (Packet Capture). PCAP je výkon ný nástroj pro analýzu síťového provozu a identifikaci bezpečnostních hrozeb. Ve společnosti isharkVPN využíváme PCAP k zajištění nejvyšší možné úrovně zabezpečení pro naše uživatele.Ať už tedy hledáte rychlejší internet nebo zvýšenou bezpečnost, isharkVPN vás pokryje. Vyzkoušejte nás ještě dnes a sami uvidíte rozdíl.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je pcap, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.