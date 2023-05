Zvyšte rychlost svého internetu pomocí IsharkVPN Accelerator a Port Forwarding

2023-05-09 21:53:40

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu? Přejete si, aby byl váš online zážitek plynulejší a rychlejší? Pokud ano, je čas vyzkoušet akcelerátor isharkVPN.Náš akcelerátor je navržen tak, aby poskytoval bleskurychlou rychlost internetu i ve špičce. Ať už streamujete filmy, hrajete online hry nebo prostě prohlížíte web, náš akcelerátor zajistí, že získáte ten nejplynulejší možný zážitek.Ale to není vše. S akcelerátorem isharkVPN získáte také další výhodu přesměrování portů. K čemu se ale přesměrování portů používá?Přesměrování portů je technika, která umožňuje přesměrovat internetový provoz z jednoho portu na druhý. To je užitečné pro různé účely, včetně hostování webových stránek, spuštění herního serveru nebo přístupu ke vzdálenému počítači. V podstatě otevírá vaši síť širšímu internetu a umožňuje vám připojit se ke službám a aplikacím, které by jinak byly blokovány.Použití akcelerátoru isharkVPN s přesměrováním portů je snadné. Jednoduše povolte funkci přesměrování portů v nastavení účtu a vyberte port, který chcete přesměrovat. Pomocí tohoto portu se pak můžete připojit ke službám a aplikacím ve vaší síti odkudkoli na světě.V isharkVPN bereme vaše soukromí a zabezpečení vážně. Proto používáme šifrování na vojenské úrovni a nikdy nezaznamenáváme vaši aktivitu. S našimi funkcemi akcelerátoru a přesměrování portů si můžete užívat vyšší rychlosti internetu a lepší konektivitu, aniž byste museli obětovat své soukromí.Tak proč čekat? Zaregistrujte se k isharkVPN ještě dnes a zažijte rozdíl na vlastní kůži.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, k čemu se používá přesměrování portů, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.