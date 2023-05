Chraňte své soukromí pomocí akcelerátoru iSharkVPN a Safari pro soukromé procházení

2023-05-09 20:08:35

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a omezený přístup k určitým webům? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN.S akcelerátorem isharkVPN se rychlost vašeho internetu zvýší až 5krát rychleji než běžné služby VPN . To znamená, že můžete plynule streamovat své oblíbené filmy a televizní pořady bez ukládání do vyrovnávací paměti nebo přerušení.Ale to není vše. Akcelerátor isharkVPN také nabízí bezpečné a šifrované procházení, které chrání vaši online aktivitu před zvědavýma očima. A s neomezenou šířkou pásma můžete procházet, kolik chcete, aniž byste se museli obávat, že narazíte na jakékoli datové limity.Možná vás teď zajímá, co je to soukromé prohlížení v Safari. Soukromé procházení je funkce webových prohlížečů, která vám umožňuje procházet internet, aniž byste zanechali stopy historie nebo souborů cookie. Tato funkce je skvělá, když chcete zachovat soukromou historii procházení nebo když používáte sdílený počítač.Soukromé prohlížení v Safari však umí jen tolik. S akcelerátorem isharkVPN můžete své soukromí posunout na další úroveň pomocí šifrovaného procházení a maskování IP. Navíc s přidaným bonusem vyšších rychlostí internetu si můžete užívat bezproblémové a bezpečné procházení.Tak na co čekáš? Zaregistrujte se k akcelerátoru isharkVPN a užijte si rychlejší, bezpečnější a neomezené prohlížení ještě dnes.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete to, co je soukromé procházení safari, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.