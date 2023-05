Chraňte své online soukromí pomocí isharkVPN Accelerator a Proton Mail

2023-05-09 20:09:21

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a neustálé ukládání videí do vyrovnávací paměti? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN! Tato revoluční technologie zrychlí vaše připojení k internetu a umožní vám snadno procházet, streamovat a stahovat. S akcelerátorem isharkVPN už nikdy nebudete muset čekat na načtení webové stránky nebo znovu trpět zpožděním videa.Ale co vaše online soukromí a bezpečnost? Proto přichází na řadu ProtonMail. ProtonMail je šifrovaná e-mailová služba, která poskytuje prvotřídní zabezpečení vašich e-mailů. Na rozdíl od jiných e-mailových služeb má ProtonMail sídlo ve Švýcarsku, které má jedny z nejpřísnějších zákonů na ochranu soukromí na světě. ProtonMail navíc používá end-to-end šifrování, které zajišťuje, že vaše e-maily můžete číst pouze vy a příjemce.Kombinací akcelerátoru isharkVPN a ProtonMail si můžete užívat bleskové rychlosti internetu a zároveň udržovat své online aktivity v bezpečí. Dejte sbohem pomalému internetu a přivítejte rychlejší a bezpečnější online zážitek . Zaregistrujte se k akcelerátoru isharkVPN a ProtonMail ještě dnes!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete to, co je protonová pošta, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.