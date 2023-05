Zvyšte rychlost svého internetu pomocí iSharkVPN Accelerator a nastavení proxy

2023-05-09 20:11:08

Nebaví vás pomalá rychlost internetu a omezený přístup k určitým webovým stránkám? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN!Naše technologie akcelerátoru zajišťuje bleskovou rychlost internetu , takže můžete snadno procházet, streamovat a stahovat. Naše nastavení proxy vám navíc umožní přístup k obsahu, který může být ve vaší oblasti omezen.Ale co přesně je nastavení proxy? Proxy server v podstatě funguje jako prostředník mezi vaším zařízením a internetem. To vám umožní přístup k webovým stránkám a obsahu, které mohou být blokovány vaším poskytovatelem internetových služeb nebo vládou.V isharkVPN nabízíme různá nastavení proxy, která vyhovují vašim potřebám. Naše technologie Smart Proxy automaticky vybere nejlepší server pro připojení, zatímco naše HTTP a SOCKS proxy poskytují další zabezpečení a flexibilitu.Tak proč čekat? Zaregistrujte se k isharkVPN ještě dnes a zažijte bleskově rychlé internetové rychlosti a neomezený přístup k obsahu, který máte rádi.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je nastavení proxy, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.