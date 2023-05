Zvyšte rychlost svého internetu pomocí iSharkVPN Accelerator a QoS

2023-05-09 18:53:31

Představujeme iShark VPN Accelerator – dokonalé řešení pro rychlejší a plynulejší online zážitky! Rozlučte se s pomalým načítáním stránek, ukládáním videí do vyrovnávací paměti a zpožděnými hrami s naší špičkovou technologií, která optimalizuje vaše internetové připojení a zlepšuje výkon při procházení, streamování a hraní her.Co odlišuje iSharkVPN Accelerator od ostatních služeb VPN, je jeho pokročilá funkce Quality of Service (QoS), která upřednostňuje váš online provoz a přiděluje šířku pásma vašim nejdůležitějším aplikacím. QoS zajišťuje, že vaše internetové připojení bude vždy citlivé a stabilní, a to i ve špičce nebo intenzivním používání. S iSharkVPN Accelerator si můžete užívat bezproblémové streamování, nepřerušované hraní a rychlejší stahování, aniž byste ohrozili svou online bezpečnost a soukromí.Jak funguje QoS? Funguje tak, že kategorizuje váš internetový provoz do různých typů, jako je streamování videa, online hraní, procházení webu, sdílení souborů a další. Každý typ provozu má svou vlastní úroveň priority a iSharkVPN Accelerator přiřadí každému typu odpovídající šířku pásma na základě jeho priority. Například provoz streamování videa může mít vyšší prioritu než provoz procházení webu, takže iSharkVPN Accelerator přidělí streamování videa větší šířku pásma, aby zajistil plynulé přehrávání a méně ukládání do vyrovnávací paměti.Kromě QoS nabízí iSharkVPN Accelerator také řadu dalších funkcí pro vylepšení vašeho online zážitku, jako například:- Rychlé a bezpečné servery ve více zemích- Neomezená šířka pásma a využití dat- Žádné protokolování vašich online aktivit- Pokročilé šifrovací a bezpečnostní protokoly- Snadno použitelné aplikace pro všechna zařízeníAť už jste příležitostný uživatel internetu, hardcore hráč nebo nadšenec pro streamování, iSharkVPN Accelerator má vše, co potřebujete, abyste svůj online zážitek posunuli na další úroveň. Vyzkoušejte to ještě dnes a zažijte ten rozdíl!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je qos, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.