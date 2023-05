2023-05-09 16:02:28

Protože se naše životy stávají stále více digitálními, je důležitější než kdy jindy zajistit bezpečnost a zabezpečení našich online aktivit. Zde vstupuje do hry akcelerátor isharkVPN a SafePay Bitdefender.Akcelerátor IsharkVPN je výkon ný nástroj, který umožňuje bleskovou rychlost internetu a zároveň šifruje vaši online aktivitu. To znamená, že vaše data procházení jsou soukromá a zabezpečená před zvědavými pohledy. Se servery umístěnými ve více než 100 zemích vám akcelerátor isharkVPN umožňuje přístup k obsahu odkudkoli na světě, a to vše při zachování vaší online identity v bezpečí.Ale co když přijde čas na nákup online? To je místo, kde přichází na řadu SafePay Bitdefender. SafePay je bezpečný prohlížeč speciálně navržený pro online nakupování a bankovnictví. Šifruje vaši aktivitu při prohlížení a blokuje veškeré pokusy hackerů ukrást vaše osobní údaje. Se SafePay můžete být v klidu s vědomím, že vaše online transakce jsou bezpečné.Akcelerátor isharkVPN a SafePay Bitdefender společně poskytují komplexní řešení pro online bezpečnost. Ať už prohlížíte web, streamujete obsah nebo nakupujete, tyto výkonné nástroje zajistí, že vaše online aktivita zůstane soukromá a bezpečná. Tak proč čekat? Chraňte sebe a svou online identitu ještě dnes pomocí akcelerátoru isharkVPN a SafePay Bitdefender.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete to, co je safepay bitdefender, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.