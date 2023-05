Chraňte svůj Mac před Search Marquis pomocí iSharkVPN Accelerator

2023-05-09 16:03:29

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a omezený přístup k vašim oblíbeným webům? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN! S naší pokročilou technologií si můžete užívat bleskově rychlý internet a neomezený přístup k obsahu, který máte rádi. Rozlučte se s ukládáním do vyrovnávací paměti a přivítejte bezproblémové streamování a procházení Ale ne všechny překážky na internetu jsou způsobeny nízkou rychlostí nebo zablokovanými webovými stránkami. Pokud používáte Mac, možná jste se setkali s virem search marquis. Tento otravný malware může unést váš vyhledávač a přesměrovat vaše vyhledávání na neznámé a potenciálně ne bezpečné webové stránky. Ale nebojte se, odstranění vyhledávacího markýze z vašeho Macu je snadné pomocí několika jednoduchých kroků.Nejprve budete muset zavřít všechny webové prohlížeče a otevřít aplikaci Finder. Odtud přejděte do složky Aplikace a vyhledejte všechny podezřelé aplikace, které mohou být spojeny s virem search marquis. Jakmile identifikujete viníka, přetáhněte jej do koše a vyprázdněte koš.Nenechte se ale zpomalit vyhledáváním markýz nebo jinou překážkou na internetu. S akcelerátorem isharkVPN si můžete užít rychlý, bezpečný a nepřerušovaný přístup k internetu. Vyzkoušejte to ještě dnes a zažijte ten rozdíl na vlastní kůži!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je hledat markýz na Macu a jak odstranit, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.