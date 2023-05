Zvyšte rychlost svého internetu pomocí iSharkVPN Accelerator

2023-05-09 14:52:29

iShark VPN Accelerator: Konečné řešení pro vyšší rychlost i internetuUž vás nebaví pomalé rychlosti internetu? Dohání vás ukládání videí a stránek, které se načítají věčnost, k šílenství? Nehledejte nic jiného než iSharkVPN Accelerator, dokonalé řešení pro vyšší rychlosti internetu.S iSharkVPN Accelerator zažijete bleskově rychlé internetové rychlosti, které změní způsob, jakým prohlížíte web. Tento výkon ný nástroj využívá pokročilé technologie k optimalizaci vašeho internetového připojení a poskytuje vám bezproblémové prohlížení.Ať už streamujete HD videa nebo hrajete online hry, iSharkVPN Accelerator zajistí, že vaše internetové připojení bude optimalizováno pro maximální výkon. Už se nebudete muset potýkat s frustrujícími prodlevy nebo ukládáním do vyrovnávací paměti, protože rychlost vašeho internetu je přebitá, aby vám poskytla dokonalý zážitek z prohlížení.Ale to není vše. iSharkVPN Accelerator také přichází se sadou pokročilých funkcí, které z něj dělají jeden z nejrobustnějších nástrojů pro akceleraci internetu, které jsou dnes k dispozici. S iSharkVPN Accelerator můžete:1. Zvyšte rychlost svého internetu okamžitě jediným kliknutím2. Získejte rychlejší stahování a odesílání, a to i u velkých souborů3. Zlepšete stabilitu připojení a snižte zpoždění4. Chraňte své online soukromí a zabezpečení pomocí šifrování na vojenské úrovni5. Chcete-li získat přístup k omezenému obsahu, připojte se k serverům ve více než 50 zemíchiSharkVPN Accelerator je kompatibilní se všemi hlavními operačními systémy a zařízeními, včetně Windows, Mac, iOS a Android. Tento výkonný nástroj můžete použít na svém notebooku, stolním počítači, smartphonu a tabletu, abyste dosáhli vyšší rychlosti internetu, ať jste kdekoli.Tak na co čekáš? Vyzkoušejte iSharkVPN Accelerator ještě dnes a zažijte sílu bleskově rychlých rychlostí internetu.Co je Search Marquis na Macu?Pokud používáte Mac, možná jste narazili na vyhledávač s názvem Search Marquis. Tento vyhledávač je často nainstalován na vašem počítači Mac bez vašeho vědomí a může být bolest hlavy se ho zbavit.Search Marquis je prohlížeč únosce, který převezme váš výchozí vyhledávač a domovskou stránku. Může přesměrovat vaše vyhledávací dotazy na nesouvisející webové stránky, zobrazovat nežádoucí reklamy a shromažďovat vaše údaje o prohlížení bez vašeho souhlasu.Pokud jste si všimli, že váš výchozí vyhledávač byl změněn na Search Marquis, je důležité jej z vašeho Macu okamžitě odstranit. Zde je postup:1. Otevřete Safari nebo preferovaný prohlížeč2. Přejděte do nabídky Safari a vyberte Předvolby3. Klepněte na kartu Rozšíření4. Vyhledejte Search Marquis nebo jakékoli podezřelé rozšíření a klikněte na Odinstalovat5. Obnovte domovskou stránku a výchozí vyhledávač na preferovaná nastaveníPři stahování a instalaci softwaru na Mac je důležité být ostražití. Vždy si pečlivě přečtěte smluvní podmínky a ujistěte se, že stahujete z důvěryhodného zdroje.Závěrem lze říci, že Search Marquis je únosce prohlížeče, který může způsobit nežádoucí přesměrování a zobrazovat otravné reklamy. Pokud jste si všimli tohoto vyhledávače na svém Macu, nezapomeňte jej co nejdříve odstranit, abyste ochránili své online soukromí a bezpečnost.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete na Macu hledat markýz, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.