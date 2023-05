Zvyšte své stahování torrentů pomocí iSharkVPN Accelerator

2023-05-09 14:53:21

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu při streamování nebo stahování obsahu? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN. Tato funkce umožňuje dosáhnout bleskové rychlosti optimalizací vašeho připojení a snížením latence.Ale co torrentování? Společnost isharkVPN vás také pokryla svou inovativní technologií setí. Zaočkování je proces sdílení částí souboru, který jste si již stáhli, s ostatními, kteří jsou stále v procesu stahování. To pomáhá urychlit proces pro všechny zúčastněné.Technologie seedování IsharkVPN to posouvá na další úroveň strategickým výběrem těch nejlepších kolegů, se kterými chcete sdílet, což vede k ještě rychlejší rychlosti stahování. A díky jejich přísným zásadám bez protokolování a pokročilým bezpečnostním funkcím můžete torrentovat s jistotou s vědomím, že vaše soukromí je chráněno.Pokud vás tedy nebaví pomalý internet a pomalé torrentování, vyzkoušejte isharkVPN a vyzkoušejte výhody jejich akcelerátoru a technologie seedování.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete to, co se zasévá do torrentu, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.