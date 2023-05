Zvyšte rychlost svého internetu pomocí isharkVPN Accelerator a Split Tunnel VPN

2023-05-09 10:13:49

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a omezený přístup k určitým webům? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN. Naše špičková technologie poskytuje bleskovou rychlost internetu a umožňuje vám procházet web, streamovat videa a stahovat soubory bleskovou rychlostí.Co ale odlišuje akcelerátor isharkVPN od ostatních služeb VPN? Naše inovativní funkce rozděleného tunelu VPN. Rozdělené tunelování vám umožňuje vybrat si, které aplikace a webové stránky používají šifrování VPN, zatímco zbytek vašeho internetového provozu zůstane nešifrovaný. To znamená, že můžete přistupovat ke konkrétním webům a aplikacím vysokou rychlostí, a přitom si stále užívat výhod zabezpečení a soukromí VPN.Tak na co čekáš? Vyzkoušejte akcelerátor isharkVPN s rozděleným tunelem VPN ještě dnes a zažijte bleskově rychlé internetové rychlosti a nepřekonatelné soukromí a zabezpečení. Naše snadno použitelné rozhraní a nepřetržitá zákaznická podpora zajistí, že budete mít nejlepší možný zážitek z VPN. Zaregistrujte se nyní a využijte naši časově omezenou nabídku pro nové zákazníky.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete to, co je rozdělený tunel vpn, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.