Maximalizujte rychlost svého internetu pomocí akcelerátoru isharkVPN a serveru DNS na vašem počítači

Nebaví vás pomalá rychlost internetu a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN.S akcelerátorem isharkVPN můžete zažít bleskově rychlé internetové rychlosti a bezproblémové streamování. Naše inovativní technologie umožňuje rychlejší přenos dat a snižuje přetížení sítě, což má za následek plynulejší online zážitek Kromě toho isharkVPN také nabízí nastavení serveru DNS, které může pomoci zvýšit rychlost vašeho internetu. Ale co je to DNS server, můžete se zeptat?Server DNS (Domain Name System) překládá názvy domén (například google.com) na adresy IP (například 172.217.1.14), které počítače používají k vyhledání serverů na internetu. Změnou nastavení serveru DNS na rychlejší a spolehlivější můžete zvýšit rychlost svého internetu a snížit latenci.IsharkVPN tedy nejen poskytuje rychlou a bezpečnou službu VPN, ale nabízí také nástroje pro optimalizaci rychlosti vašeho internetu. Rozlučte se s ukládáním do vyrovnávací paměti a pomalými připojeními a přivítejte bezproblémový online zážitek s akcelerátorem isharkVPN. Vyzkoušejte to ještě dnes!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete zjistit, co je server DNS na mém počítači, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.