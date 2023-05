Bezpečně procházejte web pomocí iSharkVPN Accelerator a nejbezpečnějšího prohlížeče

2023-05-07 22:47:15

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a ukládání do vyrovnávací paměti? Chcete chránit své online soukromí a bezpečnost? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN!Pomocí špičkové technologie akcelerátor isharkVPN zvyšuje rychlost vašeho internetu a zlepšuje váš online zážitek. Už žádné čekání na načtení videí nebo obnovení stránek – s akcelerátorem isharkVPN si užijete bleskovou rychlost internetu a bezproblémové procházení.Je ale rychlost to jediné, na čem záleží, pokud jde o online bezpečnost? Rozhodně ne. To je důvod, proč akcelerátor isharkVPN také poskytuje špičkové šifrování, které chrání vaši online aktivitu před zvědavýma očima. Ať už prohlížíte z domova nebo na cestách, akcelerátor isharkVPN vás pokryje.Samozřejmě to není jen o VPN – potřebujete také bezpečný a zabezpečený prohlížeč, abyste měli jistotu, že vaše online aktivita bude chráněna před hrozbami. Jaký je tedy nejbezpečnější prohlížeč? Nehledejte nic jiného než Tor Browser.Tor Browser je bezplatný a open-source webový prohlížeč, který uživatelům umožňuje anonymně procházet internet. Směrováním vašeho internetového provozu přes řadu serverů Tor Browser ztěžuje komukoli zpětné sledování webových stránek, které navštívíte. Prohlížeč Tor je navíc neustále aktualizován, aby se vypořádal se všemi bezpečnostními chybami, které mohou nastat.Akcelerátor isharkVPN a Tor Browser společně poskytují dokonalý online bezpečnostní balíček. Díky bleskové rychlosti internetu a špičkovému šifrování můžete s jistotou procházet internet s vědomím, že vaše online aktivita je chráněna před zvědavýma očima.Tak proč čekat? Vyzkoušejte akcelerátor isharkVPN a Tor Browser ještě dnes a zažijte nejbezpečnější, nejrychlejší a nejbezpečnější možný online zážitek.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je nejbezpečnější prohlížeč, užívat si 100% bezpečné ho prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.