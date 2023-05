Zabezpečte svou online aktivitu pomocí iSharkVPN Accelerator a Tor Browser

2023-05-07 22:52:55

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a omezení přístupu k určitým webovým stránkám? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN! Naše špičková technologie vám umožňuje procházet web rychleji a bezpečněji než kdykoli předtím.S akcelerátorem isharkVPN si můžete užít bleskově rychlé stahování a bezproblémové streamování vašeho oblíbeného obsahu. Naše pokročilé algoritmy optimalizují vaše internetové připojení a zajišťují, že už nikdy nebudete muset trpět frustrujícím ukládáním do vyrovnávací paměti nebo načítáním stránek.Ale to není vše – isharkVPN také nabízí špičkové bezpečnostní funkce, které udrží vaši online aktivitu v bezpečí a soukromí. Naše šifrování na vojenské úrovni a přísné zásady bez protokolování zajišťují, že vaše data zůstanou v bezpečí a anonymní, bez ohledu na to, odkud je prohlížíte.A pro ty, kteří hledají ještě větší anonymitu a soukromí online, isharkVPN také podporuje použití prohlížeče Tor. Ale co přesně je prohlížeč Tor, ptáte se?Tor je bezplatný software, který je navržen tak, aby poskytoval online anonymitu a soukromí. Funguje tak, že směruje vaše internetové připojení přes síť dobrovolnických serverů, takže je pro kohokoli mnohem obtížnější sledovat vaši online aktivitu nebo polohu. To je užitečné zejména pro ty, kteří žijí v zemích s přísnou internetovou cenzurou nebo dohledem, a také pro ty, kteří si prostě cení svého soukromí online.Když používáte isharkVPN s prohlížečem Tor, získáte to nejlepší z obou světů – bleskové rychlosti internetu a špičkové zabezpečení a anonymitu. Tak proč čekat? Zaregistrujte se k isharkVPN ještě dnes a zažijte internet jako nikdy předtím!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je prohlížeč tor, užívat si 100% bezpečné prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.