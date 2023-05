Zvyšte své připojení VPN pomocí akcelerátoru iSharkVPN a rozděleného tunelování

2023-05-07 10:57:24

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a omezený přístup k určitým webovým stránkám a obsahu? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN! Naše pokročilá technologie vám umožní zažít bleskově vysoké rychlosti internetu a zajistí bezproblémové procházení a streamování.Co nás však odlišuje od ostatních služeb VPN, je naše inovativní funkce rozděleného tunelování. To vám umožní vybrat si, které aplikace a webové stránky budou směrovány přes VPN, zatímco ostatní budou moci používat vaše běžné internetové připojení. Tím se nejen optimalizuje rychlost vašeho internetu, ale také vám umožní přístup k místnímu obsahu a službám, které mohou být při používání VPN omezeny.S akcelerátorem isharkVPN si můžete užívat bezpečné a anonymní procházení, aniž byste museli obětovat rychlost nebo dostupnost. Naše služba se snadno používá a je kompatibilní s řadou zařízení, včetně Windows, Mac, iOS a Android.Tak proč ještě čekat? Zaregistrujte se do akcelerátoru isharkVPN ještě dnes a zažijte dokonalou kombinaci rychlosti, bezpečnosti a svobody. Rozlučte se s ukládáním do vyrovnávací paměti a geografickými omezeními a přivítejte bezproblémový online zážitek Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je vpn rozdělené tunelování, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.