Získejte bleskové rychlosti internetu s akcelerátorem isharkVPN a whitelistem

2023-05-07 11:00:45

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a omezený přístup k určitým webům? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN!Naše technologie akcelerátoru je speciálně navržena tak, aby optimalizovala rychlost internetu , díky čemuž bude vaše prohlížení plynulejší a efektivnější. S akcelerátorem isharkVPN se můžete rozloučit s ukládáním videí do vyrovnávací paměti a pomalým stahováním.Ale to není vše – naše služba obsahuje také funkci whitelistu. Můžete se zeptat, co je to whitelist? Je to seznam webových stránek, které jsou vyňaty z šifrování VPN a jsou přístupné přímo, čímž se obchází tunel VPN. To znamená, že můžete přistupovat ke svým oblíbeným webům bez jakéhokoli přerušení nebo zpomalení způsobeného procesem šifrování VPN.Funkce whitelistu je ideální pro ty, kteří potřebují přistupovat ke konkrétním webům pro práci nebo osobní použití, aniž by to ohrozilo jejich online bezpečnost. S akcelerátorem isharkVPN můžete mít to nejlepší z obou světů – rychlý internet a bezpečné procházení.Proč si tedy vybrat akcelerátor isharkVPN? Naše služba je spolehlivá, snadno použitelná a cenově dostupná. Nabízíme různé možnosti předplatného, aby vyhovovaly jakémukoli rozpočtu, a náš tým zákaznické podpory je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby vám pomohl s jakýmikoli problémy.Přepněte na akcelerátor isharkVPN a zažijte internet jako nikdy předtím. Rozlučte se s pomalými rychlostmi a omezeným přístupem – a přivítejte rychlé a bezpečné procházení.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete přidat to, co je whitelist, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.