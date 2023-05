Zvyšte rychlost svého internetu pomocí iSharkVPN Accelerator

2023-05-07 11:03:00

Už vás nebaví pomalá rychlost internetu a omezený přístup k webovým stránkám a online obsahu? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN. S naší špičkovou technologií zažijete bleskovou rychlost internetu a úplnou online svobodu.Naše funkce akcelerátoru snižuje ukládání do vyrovnávací paměti a zpoždění, takže vaše streamování a hraní her bude bezproblémové a příjemné. Naše šifrování na vojenské úrovni navíc zajišťuje, že vaše online aktivity a osobní údaje zůstanou v bezpečí.Ale co Windscribe? I když jsou také poskytovatelem VPN, nenabízejí funkci akcelerátoru, jako je isharkVPN. Windscribe má navíc omezenou síť serverů, zatímco isharkVPN má servery ve více než 50 zemích, což vám umožňuje přístup k širší škále online obsahu.V isharkVPN věříme, že našim zákazníkům poskytujeme nejlepší možný online zážitek. Vyzkoušejte naši funkci akcelerátoru ještě dnes a zjistěte, jaký je rozdíl v rychlosti vašeho internetu a celkovém online zážitku.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je windscribe, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.