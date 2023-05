Udržujte svou online přítomnost v bezpečí s isharkVPN Accelerator

2023-05-06 13:14:12

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a ukládání do vyrovnávací paměti, když se snažíte streamovat své oblíbené pořady nebo filmy? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN! Naše špičková technologie zrychlí vaše internetové připojení a umožní bezproblémové streamování bez přerušení.Ale co vaše online bezpečnost? S nárůstem kybernetické kriminality je důležité chránit své osobní údaje online. To je místo, kde přichází isharkVPN. Naše služba VPN šifruje vaše internetové připojení a chrání vaši aktivitu při prohlížení před zvědavýma očima.Když už mluvíme o online zabezpečení , nechali jste si někdy naklonovat svůj účet na Facebooku? Jde o běžný podvod, kdy si někdo vytvoří falešný profil pomocí vašeho jména a fotografií a snaží se oklamat vaše přátele, aby jim poskytli peníze nebo osobní údaje. Může to být stresující situace, ale existují kroky, kterými se můžete chránit.Nejprve nahlaste klonovaný profil Facebooku kliknutím na tři tečky v horní části profilu a výběrem „nahlásit“. Poté varujte své přátele a rodinu, aby nepřijímali žádosti o přátelství nebo zprávy z klonovaného účtu. Nakonec se ujistěte, že je váš vlastní účet zabezpečený aktualizací hesla a nastavení ochrany osobních údajů a povolením dvoufaktorového ověřování.Nedovolte, aby pomalá rychlost internetu nebo online bezpečnostní hrozby zničily váš online zážitek. Vyzkoušejte akcelerátor isharkVPN ještě dnes pro rychlejší, plynulejší streamování a klid s vědomím, že vaše osobní údaje jsou chráněny.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co dělat, když je váš facebook naklonován, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.