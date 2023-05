Zabezpečte své online aktivity pomocí iSharkVPN Accelerator a WhatIsMyDNS

2023-05-06 07:42:54

Představujeme isharkVPN Accelerator – dokonalé řešení pro vyšší rychlost i internetuUž vás nebaví pomalé internetové rychlosti a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti při streamování vašich oblíbených pořadů nebo videí? Nehledejte nic jiného než isharkVPN Accelerator – dokonalé řešení pro vyšší rychlosti internetu.S isharkVPN Accelerator bude vaše internetové připojení optimalizováno pro výkon snížením latence a zvýšením rychlosti stahování. Jak to funguje? Pomocí inteligentních směrovacích algoritmů a pokročilých technik optimalizace sítě zajišťuje isharkVPN Accelerator, že vaše data putují tou nejefektivnější možnou cestou.Ale to není vše – isharkVPN Accelerator také nabízí další výhody zabezpečení a soukromí VPN. Díky šifrování na vojenské úrovni a přísné politice zákazu protokolování si můžete být jisti, že vaše online aktivita je chráněna a vaše data jsou v bezpečí před zvědavýma očima.A když už jsme u online soukromí, přemýšleli jste někdy nad tím, „co je můj DNS“? Váš DNS neboli systém názvů domén je v podstatě telefonním seznamem internetu – překládá názvy domén (jako google.com) na adresy IP, kterým váš prohlížeč rozumí.Věděli jste ale, že váš DNS může také odhalit informace o vaší online aktivitě a dokonce i vaší poloze? To je důvod, proč isharkVPN Accelerator obsahuje vestavěnou funkci ochrany proti úniku DNS, která zajišťuje, že vaše požadavky DNS jsou šifrované a soukromé.Pokud tedy hledáte rychlejší internet, vylepšené soukromí a zabezpečení a řešení otázky „co je můj DNS“, nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN. Vyzkoušejte to ještě dnes a zažijte ten rozdíl na vlastní kůži.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete whatis my dns, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.