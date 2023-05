Chraňte své online soukromí pomocí isharkVPN Accelerator a zjistěte, jak blokovat čísla na iPhone

2023-05-04 16:02:05

Hledáte spolehlivou službu VPN , která vám poskytne bleskovou rychlost internetu a zároveň udrží vaše online aktivity v bezpečí? Nehledejte nic jiného než iSharkVPN Accelerator!Díky své nejmodernější technologii a špičkovým bezpečnostním funkcím je iSharkVPN Accelerator perfektní volbou pro každého, kdo si chce užít rychlé, bezpečné a nepřerušované připojení k internetu. Ať už prohlížíte web, streamujete své oblíbené pořady nebo stahujete soubory, vždy se můžete spolehnout na to, že iSharkVPN Accelerator vám poskytne rychlé a spolehlivé rychlosti internetu.Ale to není vše – iSharkVPN Accelerator také přichází s řadou pokročilých bezpečnostních funkcí, které vám pomohou udržet vaše online aktivity zcela soukromé a bezpečné. Například můžete použít iSharkVPN Accelerator k zašifrování veškerého vašeho internetového provozu, takže je prakticky nemožné, aby někdo zachytil nebo špehoval vaše online aktivity.A pokud jste uživatelem iPhonu, určitě se vám bude líbit také nová funkce „Block This Caller“, která vám umožní snadno blokovat nechtěné hovory a textové zprávy z konkrétních telefonních čísel. Jednoduše otevřete aplikaci Telefon, klepněte na „i“ vedle telefonního čísla, které chcete zablokovat, a vyberte „Blokovat tohoto volajícího“.Tak proč čekat? Zaregistrujte se do iSharkVPN Accelerator ještě dnes a zažijte bleskově rychlé internetové rychlosti a bezkonkurenční bezpečnostní funkce jako nikdy předtím!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, když zablokujete číslo na iphone, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.