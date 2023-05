Chraňte své soukromí online pomocí isharkVPN Accelerator na vašem iPhone

2023-05-04 12:35:06

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a omezený přístup k určitým webům? Nehledejte nic jiného než ishark VPN Accelerator.Naše služba VPN poskytuje nejen špičkové zabezpečení pro vaši online aktivitu, ale také zvyšuje rychlost vašeho internetu pro streamování, hraní her a prohlížení. Se servery umístěnými po celém světě můžete přistupovat k obsahu odkudkoli bez zpoždění nebo ukládání do vyrovnávací paměti.Ale to není vše – s isharkVPN můžete také odblokovat geograficky omezený obsah a obejít internetovou cenzuru. Dejte sbohem omezením a užijte si internet bez jakýchkoli hranic.A nemusíte se bát žádného složitého nastavování – isharkVPN se snadno instaluje a používá na jakémkoli zařízení, včetně vašeho iPhone. Když už jsme u toho, víte, kde na svém iPhonu najít svou IP adresu? Jednoduše přejděte do nastavení, poté na Wi-Fi a klikněte na modrou ikonu „i“ vedle připojené sítě. Zde bude uvedena vaše IP adresa.Tak na co čekáš? Upgradujte svůj online zážitek s isharkVPN's Accelerator a užijte si svobodu internetu.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, kde najdu svou IP adresu na svém iphone, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.