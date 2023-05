Zvyšte rychlost svého internetu pomocí akcelerátoru isharkVPN

2023-05-01 21:19:31

Už vás nebaví ukládání do vyrovnávací paměti a pomalé rychlost i internetu? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN. Tento výkon ný nástroj optimalizuje vaše internetové připojení a poskytuje bleskurychlou rychlost stahování a odesílání.Použití akcelerátoru isharkVPN je snadné. Jednoduše si stáhněte software, připojte se k požadovanému serveru VPN a začněte procházet s bleskovou rychlostí. Rozlučte se s nekonečným ukládáním do vyrovnávací paměti a pomalým načítáním pomocí akcelerátoru isharkVPN.Ale co najít svou výchozí bránu? Nebojte se, máme vás zajištěno. Jednoduše postupujte podle těchto kroků:1. Otevřete příkazový řádek (uživatelé systému Windows k němu mohou přistupovat zadáním „cmd“ do vyhledávacího pole).2. Napište „ipconfig“ a stiskněte Enter.3. Vyhledejte část „Výchozí brána“ a najděte adresu své brány.A stejně tak jste připraveni používat akcelerátor isharkVPN a užívat si bleskové rychlosti internetu. Tak na co čekáš? Stáhněte si akcelerátor isharkVPN ještě dnes a uvidíte rozdíl sami.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete najít výchozí bránu, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.