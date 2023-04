Zvyšte rychlost internetu pomocí iSharkVPN Accelerator: Chrome nebo Edge – co je lepší?

2023-04-28 15:12:55

Představujeme Ishark VPN Accelerator – dokonalý nástroj pro rychlejší, plynulejší a bezpečnější online zážitek . S IsharkVPN Accelerator si můžete užívat bleskové rychlost i prohlížení a zabezpečeného připojení, to vše při obcházení online omezení a zachování anonymity.Nyní vyvstává otázka – který prohlížeč je lepší pro použití s IsharkVPN Accelerator – Chrome nebo Edge? No, oba prohlížeče mají své vlastní jedinečné silné a slabé stránky, ale pokud jde o používání VPN, Edge má před Chrome náskok.Za prvé, Edge má vestavěný blokátor sledování, který pomáhá chránit vaše soukromí a brání webům ve sledování vaší online aktivity. Tato funkce v kombinaci s přidanou bezpečností IsharkVPN Accelerator nabízí nepřekonatelnou online ochranu.Za druhé, Edge nabízí lepší integraci s Windows 10, což znamená, že při používání IsharkVPN Accelerator zažijete menší zpoždění a rychlejší procházení. Na druhou stranu může být Chrome trochu náročný na zdroje, což může zpomalit rychlost prohlížení při používání VPN.Celkově jsou oba prohlížeče skvělé pro každodenní prohlížení, ale pokud chcete co nejlepší zážitek s IsharkVPN Accelerator, doporučujeme používat Edge.Tak na co čekáš? Stáhněte si IsharkVPN Accelerator ještě dnes a užijte si bleskovou rychlost prohlížení, špičkové zabezpečení a svobodu přístupu k požadovanému obsahu odkudkoli na světě!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je lepší chrom nebo okraj, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.