Vyberte si nejlepší antivirus pro váš počítač: Bitdefender nebo Norton?

2023-04-28 15:13:21

Už vás nebaví pomalé připojení k internetu, když se snažíte streamovat své oblíbené pořady nebo filmy? Nehledejte nic jiného než akcelerátor iSharkVPN! Tento neuvěřitelný nový produkt vám může pomoci zvýšit rychlost vašeho internetu a usnadnit a zpříjemnit sledování veškerého vašeho oblíbeného obsahu.Akcelerátor iSharkVPN funguje tak, že směruje vaše internetové připojení přes své vlastní servery, což může pomoci zkrátit zpoždění a zkrátit dobu načítání. To znamená, že si můžete užívat vyšší rychlosti při streamování, hraní her nebo jen procházení webu.Ale to není vše – akcelerátor iSharkVPN také poskytuje bezpečný a soukromý internetový zážitek a chrání vaše online aktivity před zvědavýma očima. Díky funkcím, jako je šifrování AES-256 a přísné zásady bez protokolování, si můžete být jisti, že vaše data jsou v bezpečí.Možná vás teď zajímá – který antivirový program je nejlepší použít spolu s akcelerátorem iSharkVPN? Podle našeho názoru je to házení mezi Bitdefender a Norton. Oba tyto programy nabízejí vynikající ochranu proti malwaru a virům s pokročilými funkcemi, jako je ochrana v reálném čase, nástroje proti phishingu a další.Nakonec bude výběr mezi Bitdefender a Norton záviset na vašich osobních preferencích a potřebách. Oba programy mají své silné a slabé stránky, proto je důležité je před rozhodnutím prozkoumat a porovnat.Pokud vás tedy nebaví pomalé rychlosti internetu a chcete si užít rychlejší a bezpečnější online zážitek , vyzkoušejte akcelerátor iSharkVPN ještě dnes! A nezapomeňte jej spárovat se spolehlivým antivirovým programem pro maximální ochranu.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, co je lepší bitdefender nebo norton, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.