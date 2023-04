Zvyšte své online zkušenosti s isharkVPN Accelerator a Whitelisting

2023-04-28 04:25:40

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a nekonečné ukládání do vyrovnávací paměti ? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN!Naše technologie akcelerátoru optimalizuje vaše internetové připojení, poskytuje bleskovou rychlost a nepřerušované prohlížení. Rozlučte se s frustrujícími časy načítání a pozdravte bezproblémové streamování a stahování.Ale to není vše. isharkVPN také nabízí funkci whitelisting, která vám umožňuje selektivně obejít ochranu VPN pro konkrétní weby a aplikace. To znamená, že si můžete užívat výhod zabezpečeného připojení VPN a přitom stále přistupovat k určitým stránkám, které mohou vyžadovat odblokovanou IP adresu.Naše nejmodernější šifrování zajišťuje, že vaše data jsou vždy v bezpečí, zatímco naše uživatelsky přívětivé rozhraní usnadňuje navigaci ve světě VPN. Navíc se servery ve více než 50 zemích si můžete užívat neomezený přístup k obsahu z celého světa.Nespokojte se s průměrnou rychlostí internetu a ohroženou bezpečností. Upgradujte na isharkVPN ještě dnes a zažijte rozdíl.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete přidat na seznam povolených, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.