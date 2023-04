Chraňte své online soukromí pomocí isharkVPN Accelerator a Who is My DNS

2023-04-28 04:35:26

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti při streamování vašich oblíbených pořadů? Máte pocit, že je ohrožena vaše online bezpečnost a soukromí? Nehledejte nic jiného než akcelerátor iSharkVPN a Kdo je můj DNS.Akcelerátor iSharkVPN je špičková technologie, která optimalizuje vaše internetové připojení pro bleskovou rychlost, což vám umožní vychutnat si plynulé streamování a procházení bez jakéhokoli přerušení. S akcelerátorem iSharkVPN se můžete rozloučit s frustrujícím ukládáním do vyrovnávací paměti a pozdravit hladké a nepřerušované internetové zážitky.Nejde však jen o rychlost – jde také o bezpečnost. Akcelerátor iSharkVPN šifruje vaše online data a chrání vaše soukromí před zvědavýma očima. Už se nemusíte bát hackerů nebo online hrozeb. Zůstaňte v bezpečí s iSharkVPN akcelerátorem.A pokud vás zajímá, kdo sleduje vaše online aktivity , Who is my DNS je pro vás perfektní řešení . Tento bezplatný online nástroj vám umožňuje zkontrolovat nastavení DNS a zjistit, kdo sleduje vaše používání internetu. S Who is my DNS můžete převzít kontrolu nad svým online soukromím a činit informovaná rozhodnutí o svých internetových aktivitách.Tak proč čekat? Vyzkoušejte akcelerátor iSharkVPN a Who is my DNS dnes a zažijte rychlé, bezpečné a soukromé procházení internetu. Rozlučte se s pomalými rychlostmi, ukládáním do vyrovnávací paměti a online hrozbami a přivítejte bezproblémové streamování a procházení s akcelerátorem iSharkVPN a Who is my DNS.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, kdo je můj dns, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.