Zvyšte svůj zážitek z prohlížení s iSharkVPN Accelerator

2023-04-27 18:00:27

Už vás nebaví pomalé a nespolehlivé rychlost i internetu? Chcete procházet web rychleji a bezpečněji? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN!Naše technologie akcelerátoru zajišťuje bleskovou rychlost internetu , a to i ve špičce. Naše služba VPN navíc přidává další vrstvu zabezpečení , aby byla vaše data při procházení v bezpečí.Ale to není vše – akcelerátor isharkVPN je nyní integrován s Wave Browser, populárním prohlížečem, který vlastní XDA Developers. To znamená, že si můžete užívat výhod naší technologie akcelerátoru a špičkových funkcí prohlížeče Wave v jednom praktickém balíčku.Wave Browser se může pochlubit bleskurychlou rychlostí prohlížení, prohlížením s kartami a pohlcujícím režimem celé obrazovky, díky čemuž je perfektním společníkem akcelerátoru isharkVPN. A s oběma službami vlastněnými stejnou důvěryhodnou společností si můžete být jisti, že vaše online prostředí bude bezproblémové a bezpečné.Tak proč čekat? Přihlaste se k akcelerátoru isharkVPN a stáhněte si Wave Browser ještě dnes pro dokonalý zážitek z prohlížení.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, kdo vlastní vlnový prohlížeč, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.