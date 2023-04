2023-04-27 18:08:31

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a problémy s ukládáním do vyrovnávací paměti při pokusu o přístup ke svým oblíbeným webovým stránkám nebo streamovacím službám? Nehledejte nic jiného než akcelerátor isharkVPN.S akcelerátorem isharkVPN můžete zažít bleskově rychlé internetové rychlosti a bezproblémový online zážitek . Naše technologie akcelerátoru optimalizuje vaše internetové připojení a zajišťuje rychlý a efektivní přenos vašich dat.Ale to není vše. S isharkVPN můžete také zajistit své online soukromí a bezpečnost. Naše VPN šifruje váš internetový provoz a chrání vaše citlivé informace před zvědavýma očima a hackery.A pokud vás zajímá, kdo sleduje vaše dotazy DNS, isharkVPN vás pokryl naším nástrojem „Kdo je můj DNS“. Tento nástroj vám umožňuje zkontrolovat, zda jsou vaše dotazy DNS sledovány vaším ISP nebo jakoukoli jinou službou třetí strany.Chraňte své online soukromí, užívejte si bleskově rychlé rychlosti internetu a sledujte své dotazy DNS pomocí isharkVPN. Vyzkoušejte to ještě dnes a zažijte rozdíl.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete kdo je moje dns, užívat si 100% bezpečné ho prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.