Vylepšete svůj internetový zážitek pomocí iSharkVPN Accelerator a deaktivace IPv6

Hledáte spolehlivou a rychlou službu VPN? Nehledejte nic jiného než isharkVPN, přední poskytovatel VPN nabízející zrychlené rychlost i a špičkové bezpečnostní funkce.S isharkVPN si můžete užívat bleskově rychlé rychlosti internetu, aniž byste obětovali své soukromí nebo bezpečnost. Naše pokročilá technologie akcelerátor u zajišťuje, že vaše připojení bude vždy rychlé a pohotové, bez ohledu na to, kde na světě se nacházíte.Ale to není vše – doporučujeme také vypnout IPv6 pro ještě rychlejší a bezpečnější připojení. Zde je důvod:- IPv6 může představovat bezpečnostní riziko: I když je protokol IPv6 navržen tak, aby zlepšil zabezpečení , může také zvýšit zranitelnost vaší sítě vůči útokům. Zakázáním IPv6 můžete snížit riziko, že budete terčem kyberzločinců.- IPv6 může způsobovat problémy s připojením: Některé webové stránky a služby nemusí být kompatibilní s IPv6, což způsobuje problémy s připojením a pomalé rychlosti. Zakázání IPv6 může pomoci zajistit, že vaše připojení bude vždy stabilní a spolehlivé.- IPv6 není vždy nutné: I když je IPv6 stále rozšířenější, mnoho webových stránek a služeb stále funguje pomocí IPv4. Zakázání IPv6 neovlivní vaši schopnost přistupovat k těmto stránkám, ale pomůže vám zajistit, že vaše připojení bude co nejrychlejší a bezpečné Pokud tedy hledáte VPN, která nabízí bleskové rychlosti a špičkové zabezpečení, nehledejte nic jiného než isharkVPN. A nezapomeňte vypnout IPv6 pro nejlepší možný zážitek!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete proč deaktivovat ipv6, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.