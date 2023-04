Zvyšte svůj online zážitek s iSharkVPN Accelerator a zastavte otevírání Bingu v Chrome

2023-04-27 11:48:48

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti při prohlížení? Nehledejte nic jiného než iShark VPN Accelerator! Tento revoluční software zrychlí vaše internetové připojení optimalizací nastavení sítě a snížením latence. Rozlučte se s frustrujícími časy načítání a přivítejte bleskově rychlé prohlížení.Ale to není vše. iSharkVPN Accelerator také poskytuje špičkové zabezpečení pro vaši online aktivitu. Díky šifrování na vojenské úrovni a přísné politice zákazu protokolování si můžete být jisti, že vaše citlivá data jsou chráněna před zvědavýma očima.A když už jsme u ochrany, přemýšleli jste někdy nad tím, proč se váš prohlížeč Chrome otevírá Bingu místo vašeho preferovaného vyhledávače? To je ve skutečnosti výsledek výchozího nastavení v prohlížeči, ale s iSharkVPN to můžete snadno změnit na požadovaný vyhledávač. Jen o další důvod, proč přejít na iSharkVPN Accelerator.Nespokojte se s pomalým a nejistým procházením internetu. Vyzkoušejte iSharkVPN Accelerator ještě dnes a zažijte rozdíl na vlastní kůži.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, proč chrome otevírá bing, užívat si 100% bezpečné ho prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.