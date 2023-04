Uvolněte plný výkon vaší VPN s iSharkVPN Accelerator

2023-04-27 07:14:17

Už vás nebaví pomalé rychlost i internetu a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti při streamování vašich oblíbených pořadů nebo filmů? Nehledejte nic jiného než funkci akcelerátor u iSharkVPN! Naše špičková služba VPN je nyní vybavena akcelerátorem, který může výrazně zlepšit vaše procházení a streamování.S akcelerátorem iSharkVPN můžete obejít přetížení internetu a přistupovat ke svým oblíbeným webům a obsahu rychleji než kdy předtím. Tato funkce funguje tak, že směruje váš internetový provoz přes optimalizovaný server, což může snížit latenci a zlepšit rychlost stahování a odesílání.Ale to není vše – iSharkVPN nabízí také špičkové bezpečnostní funkce, které udrží vaše online aktivity soukromé a bezpečné. Díky šifrování na vojenské úrovni a přísné politice zákazu protokolování si můžete být jisti, že vaše online přítomnost je chráněna před zvědavýma očima.Možná se teď divíte, proč váš Mac říká „search markýz“. Může to být známka toho, že váš Mac byl infikován malwarem. Malware je typ softwaru, který je navržen tak, aby poškodil nebo narušil počítačové systémy. V případě malwaru „search marquis“ může unést váš webový prohlížeč a přesměrovat vás na nechtěné vyhledávače.Naštěstí iSharkVPN může pomoci chránit váš Mac před malwarem a dalšími online hrozbami. Naše služba VPN vytváří bezpečný a soukromý tunel mezi vaším zařízením a internetem, který může zabránit zlomyslným aktérům v přístupu k vašim osobním údajům.Tak proč čekat? Upgradujte své internetové zkušenosti pomocí funkce akcelerátoru iSharkVPN a chraňte svůj Mac před malwarem a dalšími online hrozbami. Zaregistrujte se k iSharkVPN ještě dnes!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, proč můj mac říká hledat markýz, užívat si 100% bezpečného prohlížení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.