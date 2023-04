Udržujte rychlost svého internetu pomocí iSharkVPN Accelerator

2023-04-26 21:09:51

Pokud jste častým uživatelem internetu, možná jste si všimli, že někdy se váš vyhledávač změní na Yahoo bez vašeho souhlasu. To může být frustrující a někdy to může vést k obavám o bezpečnost. Ale nebojte se, řešení existuje – iShark VPN akcelerátor iShark VPN akcelerátor je výkon ný nástroj, který vám umožní bezpečně a anonymně procházet internet. Šifruje váš online provoz a skrývá vaši IP adresu, takže prakticky nikdo nemůže sledovat vaše online aktivity. Ať už přistupujete k citlivým informacím nebo jednoduše prohlížíte web, iShark VPN akcelerátor zajišťuje ochranu vašeho online soukromí.Co má ale akcelerátor iShark VPN společného s tím, že se váš vyhledávač změní na Yahoo? Když používáte VPN, vaše online aktivity jsou směrovány přes vzdálený server. To znamená, že váš poskytovatel internetových služeb (ISP) nemůže vidět, co děláte online. Někdy však ISP používají DNS (Domain Name System) únos k přesměrování vašich online aktivit na jiný web. To je často případ vyhledávačů, kde poskytovatelé internetových služeb přesměrovávají vaše vyhledávací dotazy na Yahoo nebo jiné vyhledávače.S iShark VPN akcelerátorem však můžete snadno obejít únos DNS a získat přístup k vyhledávači dle vašeho výběru. Jednoduše se připojte k serveru VPN a vyberte si preferovaný vyhledávač. Vaše online aktivity budou směrovány přes server VPN, což zabrání jakýmkoli pokusům o únos DNS ze strany vašeho ISP.Kromě ochrany vašeho online soukromí a obcházení DNS únosu nabízí akcelerátor iShark VPN mnoho dalších výhod. Zlepšuje rychlost vašeho internetu snížením latence a ztráty paketů, takže vaše online aktivity jsou rychlejší a plynulejší. Umožňuje také přístup k geograficky omezenému obsahu a webovým stránkám, ať už se jedná o streamovací služby, online hry nebo platformy sociálních médií.Závěrem, pokud jste unaveni z toho, že se váš vyhledávač bez vašeho souhlasu mění na Yahoo nebo jiné vyhledávače, je pro vás akcelerátor iShark VPN řešením. Chrání vaše online soukromí, obchází DNS únosy a nabízí mnoho dalších výhod, které vylepšují váš online zážitek . Vyzkoušejte akcelerátor iShark VPN ještě dnes a užijte si bezpečnější, rychlejší a bezpečnější internet.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, proč se můj vyhledávač neustále mění na yahoo, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.