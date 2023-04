Zlepšete své prohlížení pomocí iSharkVPN Accelerator a přejděte na Yahoo na Safari

2023-04-26 21:14:00

Pokud hledáte špičkovou službu VPN , která nabízí bleskové rychlost i, pak nehledejte nic jiného než iSharkVPN Accelerator. Tato špičková technologie VPN je navržena tak, aby optimalizovala a urychlila vaše připojení k internetu a poskytla vám rychlejší přístup k webům a online obsahu než kdy předtím.S iSharkVPN Accelerator si užijete bleskovou rychlost stahování a odesílání, což usnadňuje streamování vašich oblíbených filmů a televizních pořadů, hraní online her a procházení webu, aniž by došlo k jakékoli prodlevě nebo ukládání do vyrovnávací paměti. Díky pokročilým funkcím šifrování a zabezpečení si navíc můžete být jisti, že vaše online aktivita je bezpečná a anonymní.Jedna otázka, kterou mnoho uživatelů má, je, proč Safari, výchozí webový prohlížeč na zařízeních Apple, používá Yahoo jako výchozí vyhledávač namísto Google. Existuje pro to několik důvodů, včetně skutečnosti, že Yahoo má dlouhodobé partnerství se společností Apple a že Yahoo nabízí vyhledávání více zaměřené na soukromí než Google.Pokud však jako svůj vyhledávač v Safari raději používáte Google, můžete snadno změnit výchozí nastavení. Jednoduše otevřete Safari, přejděte na Předvolby a poté klikněte na kartu Hledat. Odtud si můžete vybrat Google jako svůj výchozí vyhledávač a užívat si rychlé a přesné výsledky vyhledávání na svém zařízení Apple.Ať už hledáte rychlejší internet nebo si jednoduše chcete přizpůsobit svůj prohlížeč Safari, iSharkVPN Accelerator a vyhledávání Google vám pomohou vytěžit maximum z vašeho online zážitku. Tak proč čekat? Vyzkoušejte iSharkVPN ještě dnes a zažijte rozdíl na vlastní kůži!Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, proč safari používá yahoo místo google, užít si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.