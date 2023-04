Zvyšte rychlost svého internetu pomocí akcelerátoru isharkVPN

2023-04-26 21:26:05

Představujeme iShark VPN Accelerator – dokonalé řešení pro rychlejší a bezpečnější internetový zážitekUž vás nebaví pomalé rychlost i internetu a neustálé ukládání do vyrovnávací paměti? Bojíte se o své online soukromí a bezpečnost? Už nehledejte, protože iSharkVPN Accelerator je tu, aby vyřešil všechny vaše problémy s internetem.iSharkVPN Accelerator je inovativní nástroj, který zvyšuje rychlost vašeho internetového připojení až o 50 %. Funguje tak, že optimalizuje vaše internetové připojení a snižuje latenci mezi vaším zařízením a serverem. To znamená, že si můžete užívat vyšší rychlosti stahování, plynulejší streamování a bleskově rychlé procházení.Ale to není vše – iSharkVPN Accelerator vám také poskytuje úplné online soukromí a zabezpečení . Díky pokročilé technologii šifrování chrání vaše online aktivity před zvědavýma očima a hackery. Můžete surfovat po webu s klidem a vědomím, že vaše citlivé informace jsou v bezpečí.A když už jsme u procházení, všimli jste si, že Chrome jako výchozí vyhledávač používá Bing místo Google? To způsobilo mnoho zmatků a frustrace mezi uživateli Chrome, kteří jsou zvyklí používat Google pro své vyhledávání. Ale proč se to děje?Důvodem této změny je to, že společnost Microsoft, která vlastní Bing, podepsala smlouvu se společností Google na používání její technologie pro výsledky vyhledávání. To znamená, že když vyhledáváte na Bingu, ve skutečnosti používáte vyhledávač Google. Uživatelé Chrome tedy svým způsobem stále používají Google pro vyhledávání, i když je to přes Bing.Pokud vám však toto nastavení stále nevyhovuje, může vám pomoci iSharkVPN Accelerator. Pomocí iSharkVPN Accelerator můžete obejít tento výchozí vyhledávač a používat přímo Google. To znamená, že vaše vyhledávání bude rychlejší a spolehlivější a vy můžete využívat výhod výkon ných vyhledávacích algoritmů Google.Tak na co čekáš? Vyzkoušejte iSharkVPN Accelerator ještě dnes a zažijte maximální rychlost a zabezpečení internetu. S iSharkVPN Accelerator se můžete rozloučit s pomalými rychlostmi internetu, ukládáním do vyrovnávací paměti a narušeným soukromím. A nejlepší ze všeho je, že můžete pro vyhledávání používat Google, jako vždy.Jak používat isharkVPN?isharkVPN je k dispozici zdarma pro Windows, Android a iOS. Zde jsou kroky k použití isharkVPN:1. Vstupte na oficiální web isharkVPN a stáhněte si klienta;2. Otevřete nabídku serveru a vyberte svou novou virtuální zemi, klikněte na tlačítko připojit;3. Po potvrzení úspěšného připojení můžete skrýt svou IP a váš internetový provoz bude chráněn šifrováním VPN;4. Pokud máte pocit, že vaše připojení není dostatečně rychlé, můžete být na přetíženém serveru. Přepínání serverů je snadné a trvá jen několik sekund.S isharkVPN můžete, proč Chrome používá bing místo google, užívat si 100% bezpečné procházení a skrýt svou IP. Ujišťujeme vás, že virtuální privátní síť isharkVPN nikdy nebude uchovávat žádné protokoly využití.